Ярославль, 19 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Житель Ярославской области Сергей Чурочкин выразил сожаление, что новый региональный детский омбудсмен Михаил Крупин так и не нашел времени отреагировать на его обращение по поводу возможной отмены заочного и дистанционного обучения в вузах по ряду специальностей. Как напомнил ярославец корреспонденту ИА REGNUM, эта инициатива сделает высшее образование недоступным для детей-инвалидов.

фото сайта правительства Ярославской области Михаил Крупин в детском оздоровительном лагере «Чайка»

Ранее ИА REGNUM публиковало открытое обращение Сергея Чурочкина к Михаилу Крупину с просьбой защитить интересы детей с ограниченными возможностями. Ярославец подчеркивал, что инициатива Рособрнадзора, поддержанная Министерством образования и науки РФ, фактически лишает детей-инвалидов возможности получить высшее образование. А это противоречит Конституции РФ, по мнению Сергея Чурочкина, который сам является отцом ребенка с ограниченными возможностями. Сейчас его сын учится в колледже, после его окончания юноша планировал поступить на дистанционное обучение в вуз.

«Прошло уже достаточно времени с момента, как я в публичном пространстве попробовал обратить внимание нашего регионального детского омбудсмена на проблему, озвученную руководством Минобра — отменить заочное и дистанционное обучение в вузах. Последствия этого решения будут просто катастрофой для множества детишек с ограниченными возможностями. Реакции, к сожалению, нет никакой. Наверное, не до пустяков человеку», — констатировал Сергей Чурочкин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Согласно закону «Об уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области», детский омбудсмен обязан реагировать на публикации в СМИ. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате ярославского уполномоченного по правам ребенка, никакой реакции на обращение Сергея Чурочкина пока так и не последовало.

«Мы пока работаем с обращениями, поступающими в ходе личного приема, а также самому Михаилу Крупину», — пояснили в аппарате детского омбудсмена и заверили, что обязательно отреагируют на обращение Сергея Чурочкина и непременно с ним свяжутся.

Сам Михаил Крупин в настоящее время активно занимается своей избирательной кампанией на выборах в Государственную Думу. О своём желании стать кандидатом-самовыдвиженцем он уведомил Избирательную комиссию Ярославской области буквально спустя две недели после избрания на должность детского омбудсмена.