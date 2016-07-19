Ярославль, 19 июля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Руководство ярославского регионального отделения партии «Родина» обратилось в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области с просьбой провести проверку по факту препятствования деятельности партии на территории Ярославской области со стороны заместителя губернатора Юрия Бойко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении партии.

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Поводом для обращения в Следственный комитет послужил срыв встречи активистов партии «Родина» с представителями ветеранских организаций Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Как говорится в тексте официального письма на имя руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Олега Липатова, руководитель Тутаевской организации ветеранов Ирина Ионина отказала представителям партии в проведении ранее назначенной встречи с ветеранами, сославшись на поступивший в адрес районной администрации устный запрет от заместителя губернатора Ярославской области Юрия Бойко.

Юрий Бойко является заместителем губернатора Ярославской области, курирующим вопросы внутренней политики, в том числе взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями и некоммерческими организациями области.

«Мы предполагаем, что действия заместителя губернатора Бойко Ю.А. по запрету встречи нашей партийной организации с ветеранами вызваны тем, что он является членом Президиума Ярославского регионального политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» и им использованы в данной ситуации свои должностные полномочия для получения преимущества Партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва», — говориться в тексте письма.

Региональное руководство «Родины отмечает тот факт, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О политических партиях» вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий, равно как и вмешательство политических партий в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. А лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии.

«Мы считаем, что фактически в действиях Бойко Ю.А. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, так как он явно превысил свои служебные полномочия по курированию вопросов внутренней политики, что причинило существенный вред интересам ВПП «РОДИНА», гарантированным законом. Запланированная Ярославским региональным отделением ВПП «РОДИНА» встреча с ветеранами не состоялась, об отмене (запрете) встречи ветераны были извещены в срочном порядке, что может также затруднить дальнейшее взаимодействие партии с ветеранскими организациями», — считают авторы обращения.

На основании всего изложенного региональное руководство «Родины» просит следственные органы провести проверку по настоящему заявлению, по результатам которой возбудить в отношении Юрия Бойко уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

Обращение подписано председателем Совета регионального отделения ВПП «Родина» в Ярославской области, известным ярославским политологом, Александром Миклиным.