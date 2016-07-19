Ереван, 19 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Третий день Ереван погружен в напряженную атмосферу. Вооруженная группировка, захватившая в воскресенье одно из зданий Полиции, продолжает удерживать заложников.

eurasian-defence.ru Михаил Александров

Ситуацию еще больше накалили начавшиеся 18 июля в столице Армении акции протеста с требованием снятия осады захваченного здания полиции и освобождения из заключения всех сподвижников захватчиков. Группа митингующих отправились к захваченному зданию, требуя не допустить силовой операции по освобождению заложников, по полицейские пресекли акцию.

В связи с этой ситуацией ИА REGNUM решило поинтересоваться у ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора политических наук Михаила Александрова, какой, по его мнению, может быть возможная развязка, и как начавшиеся акции протеста могут повлиять на ход событий.

«Я даже не знаю, как власть выпутается из этой ситуации. Положение властей незавидное. Большое кровопролитие не будет поддержано обществом. Долгие переговоры дестабилизируют ситуацию в стране», — отметил Александров. Он также выразил мнение, что в сложившейся обстановке власти предстоит выбирать между двух зол, откладывая по возможности штурм в надежде договориться. «Но если власти увидят, что ситуация в Ереване накаляется, то они пойдут на штурм», — заметил политолог.

Комментируя нежелание властей проводить в данный момент силовую операцию, Александров отметил, что они не идут на этот шаг, так как он повлечет за собой большие потери как среди заложников, так и со стороны штурмующих. «Это не получит понимания в армянском обществе и скажется на следующих выборах», — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, каким образом, начавшиеся накануне акции протеста могут повлиять на происходящие события, политолог отметил, что данный фактор может подтолкнуть власти к штурму.

17 июля группа вооруженных людей захватила территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении, и сейчас удерживает в заложниках четырех человек, в том числе высокопоставленных офицеров. В ходе штурма здания погиб полковник полиции, шесть человек получили ранения. Членами вооруженной группировки являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения.

18 июля полиция распространила заявление с призывом воздержаться от несанкционированных акций. «Полиция призывает участников митинга воздержаться от авантюр, не организовывать шествий к особо охраняемой зоне и не создавать дополнительных трудностей для правоохранительных органов. Одновременно полиция предупреждает, что в случае неподчинения этим призывам и предупреждениям, а также препятствования каким-либо образом действиям правоохранительных органов, проводящих антитеррористические мероприятия, в отношении правонарушителей будут применены предусмотренные законодательством адекватные меры», — говорится в заявлении.