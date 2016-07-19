Чебоксары, 19 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Чувашии полутораметровое «Полотно Победы» выкупили по объявленной республиканскими властями «себестоимости» — за 39,7 тыс. рублей. Владельцем символа Победы стала некая Тамара Наумова. Как выяснилось, Наумова — жительница Ядринского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

cap.ru Вручение «Полотна Победы». Фото Бориса Филатова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Полотно Победы», вышитое вручную в честь 70-летия Победы ядринскими мастерицами и украшенное чувашским национальным орнаментом и символикой, размером 1,5мx1 м, было выставлено на аукцион в июне и вызвало волну возмущения. Политики сочли это как минимум недоразумением, само правительство оправдывалось тем, что пошло на данный шаг «в целях профилактики коррупционных правонарушений и борьбы с коррупцией».

«В государственных органах нормативные правовые акты Чувашской Республики содержат условия о передаче лицами, замещающими государственную службу, подарков, полученных во время проведения протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий, в собственность государства, которое вправе его продать. Подарки, даже самые мелкие презенты, могут спровоцировать конфликт интересов», — оправдывали региональные власти свой поступок.

Напомним, «Полотно Победы» в сентябре 2015 года было торжественно подарено главе Чувашии Михаилу Игнатьеву на съезде республиканского совета женщин. Руководителю региона реликвию вручила председатель общественной организации Ольга Зайцева в знак благодарности за поддержку женского движения и в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню Победы.

На состоявшемся аукционе по продаже «Полотна Победы» выставленное «на торги имущество» было приобретено по стартовой цене — за 39,7 тыс. рублей. Именно в такую сумму оценил реликвию его собственник — Чувашская Республика. Победитель стал единственным участником, поэтому «Полотно Победы» продали по «себестоимости», установленной регионом.

Как стало известно ИА REGNUM, Татьяна Наумова, обладательница полотна де-юре — уроженка Ядринского района и в настоящее время живёт в Ядрине. Оттуда же родом, напомним, главный единоросс республики и вице-спикер чувашского парламента Николай Малов, который представляет в Госсовете интересы ядринских избирателей. Ранее политик заявлял, что это «недоразумение», которое можно и нужно исправить.

Сам Малов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM чрезвычайно скупо прокомментировал факт приобретения полотна, считая, что всякое упоминание о данном инциденте — «это подпитка не очень приятного информповода». При этом он выразил уверенность, что «Полотно Победы» станет достоянием всего народа Чувашии и гостей республики.

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