Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Гагарина. Электронный аукцион на сумму 16,2 млн рублей объявила на сайте госзакупок дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

donstu.ru Площадь Гагарина в Ростове-на-Дону

Согласно имеющейся документации, преобразится площадь Гагарина близ Донского государственного технического университета к 20 сентября текущего года. В достаточно короткие сроки старый асфальт должен быть заменён на новый. Та же участь постигнет люки и кирпичные горловины колодцев. Победитель аукциона должен нанести дорожную разметку.

Верой и правдой все это должно служить пять лет, не меньше, с даты приемки. «Гарантия распространяется на все составляющие результата работ», — сказано в документах.

Отметим, что в сентябре Ростов-на-Дону празднует 267-ую годовщину со дня основания. К этой дате город будет украшен за 3,3 млн рублей, а плитка на улице Пушкинской будет заменена за 9,5 млн рублей.

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