Севастополь, 19 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного Собрания Севастополя не поддержали введение прямых выборов губернатора. За проект закона об изменениях в устав проголосовали 13 депутатов из 24 присутствующих на заседании 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

Депутаты — сторонники всенародных выборов губернатора Севастополя — не смогли набрать большинство голосов для внесения поправок в устав города, согласно которым губернатор города должен избираться на всенародных выборах. Для принятия решения требовалось две трети голосов от всего числа депутатов, то есть 16 человек.

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Это вторая попытка принять изменения в устав, первая была предпринята 1 марта. И тогда также не хватило трех голосов депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Сергей Меняйло высказался против прямых выборов.

«Я выступаю за жесткую вертикаль власти. Поэтому я за то, чтобы губернаторов, исполнительную власть, назначали», — сказал Меняйло.

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