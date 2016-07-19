Ярославль, 19 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. На Рыбинском водохранилище прошла парусная регата на Кубок «NORD-WEST STAR 2016». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Череповецком яхт-клубе. В 380-километровой гонке (200 морских миль) без остановок приняли участие 7 яхт из Ярославской и Вологодской областей.

Состязания продолжались около 3 суток с 14 по 17 июля. Маршрут регаты в форме пятиконечной звезды был проложен через Рыбинск, Череповец, Брейтово и Пошехонье.

«В 90-х годах на Рыбинском море проводилась регата протяженностью 150 миль. Тогда гонка была разбита на этапы. Сейчас судоходная ситуация поменялась, судов стало меньше, и это позволяет проводить гонку без перерыва.

Такой большой водоем в центре России — грех его не использовать. Подобные гонки обычно проводятся на морях, например, на Адриатике. Мы надеемся сделать эту гонку регулярной. Всем участникам она очень понравилась», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель гоночного комитета Череповецкого яхт-клуба Николай Мартынов.

«Был и полный штиль и ветер до 15 м/с. Шли через грозу в ночи и умирали от жары. Но мы справились», — рассказал один из участников гонки, член команды яхты «Варадеро» Андрей Филичев.

Первое место заняла череповецкая яхта «Антарес», второе — ярославская «Варадеро», а третье — «Атлант» из Череповца.