Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 128 единиц специальной техники при необходимости готовы приступить к ликвидации последствий удара стихии. Коммунальные и дорожные службы переведены в состояние повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, согласно которому на город и регион обрушатся ливни с грозами и сильным ветром. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации областного центра 19 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Хмурое небо

Организационные вопросы в связи с надвигающейся бурей были проработаны на утреннем заседании оперативного штаба в администрации донской столицы. Так, городские ливневки, деревья и опоры линий электропередачи проверяются спецбригадами. Готовы принять удар стихии оперативные службы городского управления ГО и ЧС, управляющие компании, электросети.

Горожан просят без необходимости в дождь на улицу не выходить и соблюдать меры безопасности.

Напомним, что накануне был обнародован список мест, которые может затопить ливнем. Это пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, Привокзальная площадь, пересечение улиц Малиновского и Всесоюзной, Стадионной и Нансена, улицу Шоссейную. Во время непогоды здесь находиться не стоит. Родителей просят пока воздержаться от посещения детьми кружков и секций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня донскую столицу накрыла стихия, принесшая ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды погиб ребенок, более 10 горожан были травмированы. Десятки автомобилей оказались затоплены или попали в ДТП, ураганный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи. Около 200 ростовчан обратились за материальной помощью к властям.