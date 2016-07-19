Нью-Дели, 19 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Аналитическая реакция издания The Pioneer на события в Турции выражена парой авторских статей под заголовками: «Провалившийся против Эрдогана мятеж может потрясти Запад» и «Попытка переворота и его осадок». В первой статье издания подмечено, что попытка переворота «пользовалась широкой эмоциональной поддержкой европейского либерального истеблишмента, который решительностью Эрдогана был доведён до белого каления».

Флаг Индии

Озвученные же BBC надежды, что попытка переворота сподвигнет Эрдогана в сторону признания необходимости отказа от нелиберальной демократии, признаны далёкими от здравого смысла, поскольку «вопиюще недемократичная авантюра не может быть случаем для реставрации либеральной демократии». При этом автор The Pioneer Свапан Дасгупта (Sawapan Dasgupta) полагает, что чем больше Запад будет опекать светских либералов Турции, тем сильнее будет по ним удар. Статья завершается открытым вопросом о том, можно ли в Турции усмотреть параллели с происходящим в Индии. В подводке к тому отмечается «растущая агрессивность СМИ в продвижении того, что им видится либеральным спасительным путём для всех стран, которые ищут расхода с либеральным консенсусом».

«Мы являемся свидетелями новой формы идеологического империализма, агрессивно продвигаемого средствами массовой информации (может, с некоторой отрицаемой поддержкой разведслужб) в спарке с недовольными интеллектуалами в затронутых странах, чтобы либо изгнать, либо укротить сильных лидеров с национальными ориентирами», — говорится в статье в контексте того, что Запад пытается игнорировать величину поддержки, которой Эрдоган располагает среди своего народа. Называя пренебрежение народными чаяниями в советском блоке причиной победы Запада в холодной войне, в статье подмечается, что сейчас также наблюдается «поворот западного либерализма к проталкиванию модели перемен, которая не учитывает желания народа».

Вторая статья издания несёт посыл, что попытка переворота был ужасной ошибкой, которая обернётся не только жестоким наказанием для армии, но и окончательным сворачиванием демократии в стране, где Эрдоган получает возможность стать «всемогущим «Султаном» постдемократической Турции». При этом попытку переворота автор издания Гвин Дайер (Gwynne Dyer) считает заочно провальной, пусть даже бы она и удалась, и главная причина в том, что Эрдоган располагает реальной поддержкой половины своей страны. «Турецкая демократия мертва», — полагает автор, но «она в любом случае умирала».

Издание The Hindu в свою очередь более оптимистично, чем The Pioneer. В редакционной статье под названием «Смятение в Турции» нет позиции относительно того, каким представляется дальнейший путь развития Турции, отмечено лишь, что выбор пути за Эрдоганом: «Он может видеть приверженность народа демократии и использовать кризис в качестве возможности для пересмотра его диктаторской политики. Или он может использовать военный бунт в качестве предлога для большей зачистки от своих врагов и получить то, чего он всегда желал, — более властное президентство».

The Indian Express отреагировало обстоятельной статьёй под названием «Провалившийся переворот: Распутывание исламистского господства в Турции» с разбором хронологии политики исламизации светской Турции, что увенчалось нынешней ситуацией с «замедляющейся экономикой, исламским терроризмом дома и нарастающим курдским восстанием». Правительство в Турции называется в статье исламистским, и оно сейчас оказывается перед тяжёлым выбором: попытаться удержать власть ещё большей репрессивностью, либо рискнуть разрядкой ситуации. И это при том, что «оба пути ведут к большой опасности — и, возможно, погибели».

The Times of India, Hindustan Times и другие наиболее видные газетные издания Индии в этой связи на первых порах особой аналитики не представили, ограничившись лишь новостным обозрением происходящего в Турции.