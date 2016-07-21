Москва, 21 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно планам властей, до конца 2016 года планируется отремонтировать более тысячи зданий. Однако не все работы выполняются в срок. Начавшиеся работы по ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения в жилых домах в центре столицы приостановились раньше планируемого срока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM жители дома и нанятые рабочие, компания, выигравшая тендер, прекратила выплату заработной платы и остановила ремонт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочие, выполнявшие работы по капитальному ремонту по адресу Подсосенский переулок, дом 9

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд дома на улице Подсосенский переулок, 9

Один из рабочих, выполнявший работы в жилом доме по адресу Подсосенский переулок, 9, Павел Реджепов сообщил, что бригада из трех человек выполняла работы по заказу строительной фирмы ООО «Аркада» с 6 октября 2015 года до 27 марта 2016 года. «До января текущего года было все, более менее, нормально, хотя задержки по заработной плате были, но все же, терпимо. В феврале, нам выплатили половину за январь, и выплаты на этом закончились. В марте нас отправили в не оплачиваемый отпуск», — отметил он.

Реджепов добавил, что руководство компании вернуло наемным работникам трудовые договора, сославшись на срочный переезд отдела кадров компании. Работники обращались в прокуратуру и трудовую инспекцию, но в ответ получали лишь отписки. По факту, они больше в компании не работают.

Дарья Антонова ИА REGNUM Информационный стенд о проведении капитального ремонта

Старшая по дому на Подсосенском переулке Елена подтвердила корреспонденту ИА REGNUM, что бригада от компании «Аркада» выполняла ряд ремонтных работ. «У нас в каждом подъезде висит до сих пор объявление, в котором сообщается, что работы по капремонту проводятся с 6 октября 2015 года по 30 июня 2016 года. Последний раз у нас рабочие трудились в марте. Куда делись еще три месяца — не понятно и куда идут наши платежи?», — сообщила она, подчеркнув, что дом построен в 1915 году, и жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой провести капремонт. «Невооруженным взглядом видно, что нужно ремонтировать», — отметила Елена.

Дозвониться до компании «Аркада» корреспонденту ИА REGNUM не удалось (номера, указанные на сайте компании и в объявлениях недоступны), а в Фонде капитального ремонта столицы отказались комментировать данную ситуацию, отметив, что договор с компанией-подрядчиком еще не закрыт.

Кроме того, на портале госуслуг Москвы вывешена информация о проведении капремонта в доме только за 2015 год: с 15 октября по 10 декабря были проведены ремонтные работы инженерных систем водоотведения, водоснабжения и электроснабжения. Согласно протоколу общественного собрания собственников помещения дома на Подсосенском от 7 мая 2015 года, утверждена смета расходов на капремонт в размере до 8 845 103 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разрушенный балкон

Аналогичная ситуация сложилась и в доме по адресу: Земляной Вал ул. ¼ с.2. Рабочий Геннадий Животченко сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в доме частично были выполнены работы по замене канализации, отопления и водоснабжения. «Многое просто не успели. У нас-то фирма по-другому называлась. Главная компания — ООО «Аркада», а у нас — ООО «Система пожарной безопасности», но она напрямую относится к «Аркаде». Сколько мы не звоним и не спрашиваем о своей зарплате — тишина», — заявил он.

Согласно протоколу (от 14 сентября 2015 года), на рассмотрения конкурсных заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: город Москва, ЦАО: Архангельский переулок 11/16 с.4, улица Покровка 2/1 с.2, улица Земляной Вал ¼ с.2, Машкова ул. 24 и Подсосенский переулок, 9 — кроме компании ООО «Аркада» в документе числится и компания ООО «Квадр».

Напомним, в 1 июля 2015 года с москвичей взимают плату за капремонт в размере 15 рублей за кв. м. Взносы включены в единый платежный документ. Введение новой платы вызвал общественный резонанс: по Москве прошла серия митингов, звучали призывы к властям отказаться от «незаконных поборов», а жителям предлагали бойкотировать оплату единых счетов в части взносов.