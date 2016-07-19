Минск, 19 июля, 2016, 13:35 — ИА Регнум.

president.gov.by Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов в Минске

С развалом СССР Белоруссия и Россия потеряли систему, равной которой не было в мире. Об этом 19 июля в Минске заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем фракции Компартии РФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы потеряли страну, но самое страшное, что мы потеряли систему, которую создавали за десятилетия и равной которой не было в мире, которую надо было шлифануть, доработать — и мы бы были совершенно иным государством даже при развале Советского Союза, — сообщил Лукашенко. — И сегодня остатки этой системы, которую надо было бы, видимо, сохранить, мы начинаем добивать, особенно в экономике, особенно в социально-экономическом развитии».

Руководитель постсоветской республики вручил лидеру КПРФ орден Дружбы народов. «Столько, сколько делаете вы в России, это не для лести сказано, никто не делал и не делает, — сказал Лукашенко, обращаясь к Зюганову. — Мы наградили вас не к выборам, а давно. Просто у нас не было случая, чтобы я лично вам вручил эту награду».

«Я очень рад, что руководство России наконец-то поняло, что Компартия — это партия не развала, не противостояния, не революции и войны, а что эта партия нацелена на созидание», — цитирует Лукашенко госинформагентство БелТА.

Лукашенко также прокомментировал отношения между Минском и Москвой. По его словам, у неких людей есть некие обиды, которые осложняют объединение России и Белоруссии.

«Что касается наших отношений с Россией, я выскажу свою точку зрения. Хоть мы и продвинулись вперед, есть нюансы, которые настораживают — и нас, руководство страны, и очень обижают людей», — заявил Лукашенко во время встречи с лидером КПРФ.

В свою очередь Зюганов, как сообщает sputnik. by, отметил, что России и Белоруссии следует теснее кооперироваться в промышленности. Лидер КПРФ заявил: «Если бы меньше мы торговались по ценам на нефть, газ, молоко, а думали бы о кооперации, нам бы не было равных, мы были бы конкурентоспособны».

Как сообщало ИА REGNUM, во время построения в постсоветской Белоруссии «рыночного социализма» были ликвидированы многие завоевания социалистической эпохи, позволившей БССР стать высокоразвитой республикой в составе СССР. Союзное государство Белоруссии и России не развивается, и даже пять «пилотных» интеграционных проектов в промышленной сфере не были исполнены.