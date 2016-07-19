Лондон, 19 июля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В британском графстве Линкольншир неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям. Как передает ВВС, в результате инцидента погибли 3 человека, включая предполагаемого стрелка.

spaldingtoday.co.uk Полиция на месте происшествия

Трагедия произошла во вторник, 19 июля, в одном из бассейнов.

«Полиция не применяла оружие, — говорится в сообщении. — Предположительно, стрелявший покончил с собой».

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые устанавливают мотивы злоумышленника.