Гватемала, 19 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Российские добровольцы в минувшие выходные приступили к строительству бесплатной клиники на северо-западе Гватемалы. Официальная церемония закладки первого камня прошла в субботу, 16 июля. Проект предполагает возведение клиники на территории деревни Чуйнахтахуюп (муниципальный округ Момостенанго, регион Тотоникопан) с населением порядка 20 000 человек. Площадь больницы составит около 150 квадратных метров. Планируется, что она сможет принимать 30 пациентов в день. По словам руководителя проекта, российского врача Виктории Валиковой, клиника будет включать стационар на три человека, операционную, лабораторию, аптеку и терапевтический кабинет. В ней также будет отведено место жилому корпусу для медицинского персонала, кухне и небольшому внутреннему дворику для выращивания целебных растений, сообщается в пресс-релизе российской некоммерческой организации Health & Help.

Jhonathan F. Gómez Дети Гватемалы

Церемония закладки первого камня началась с торжественного поднятия российского и гватемальского флагов, а также флага российской НКО Health &Help, которая реализует данный проект. Завершить строительство клиники планируется к концу 2016 года. «Нам сложно передать, насколько важна для региона эта больница. До ближайшей клиники — шесть-семь часов. Наши женщины вынуждены рожать чуть ли не в поле, а старики умирают, так и не дождавшись врача», — отметил на церемонии глава Момостенанго Мигель Ангел Пелико. «Медицина в Гватемале очень дорога и для многих недоступна. Благодаря этому проекту у нас у всех появилась надежда», — добавил в свою очередь мэр деревни Чуйнахтахуюп Андреас Торрес, указано в сообщении для прессы, которое опубликовало НКО Health & Help.

Отметим, что в настоящее время в Гватемале трудится 11 волонтеров Health & Help: врачи, инженеры, архитекторы, медсестры.