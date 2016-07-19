Москва, 19 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Ураганы в Москве станут обычным явлением, а количество поваленных деревьев будет только расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. Эколог отметил, что разрушительное воздействие штормов в городе является следствием изменения климата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган в Москве

«В городе должно проводится обязательное компенсационное озеленение. При этом процесс замены старых деревьев надо вести непрерывно. В Москве катастрофически не хватает зелени и кислорода, в особенности в ЦАО», — сообщил Пукалов.

По прогнозам специалиста, в Москве увеличится число тайфунов и ураганов. «Дальше будет больше. Климат изменяется и раскручивается как спираль. Сейчас ветер 12−15 м/с воспринимается как сильный, скоро уже ветер 30 м/с будет восприниматься как само собой разумеющийся», — пояснил он.

Пукалов добавил, что количество поваленных деревьев также будет увеличиваться. В связи с этим необходимо своевременно восполнять нехватку лесной полосы на территории столицы. «По имеющимся предпосылкам, здесь уже не таежный климат. Сейчас Москва находится в зоне смешанных лесов, а будет в зоне лесостепи», — резюмировал он.

Член-корреспондент РАН, професор, эколог Алексей Яблоков подтвердил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что природные катаклизмы в Москве будут повторяться. «Действительно, количество штормов и ураганов увеличивается. И поэтому необходимо следить за деревьями. Надо поддерживать зеленый покров города на максимально большом уровне. Я знаю, что в США и Европе стали переходить на поштучную инвентаризацию деревьев. Все до единого деревья города помещаются в реестр. У департамента природопользования столицы была попытка, но это ничем не кончилось», — сообщил Яблоков. По мнению профессора, необходимо ежегодно проводить перепись деревьев в столице.

Напомним, после урагана, который обрушился на Москву в ночь с 13 на 14 июля, было повалено более 1000 деревьев. В работе по устранению последствий резкого ветра были задействованы аварийные бригады: они распиливали и вывозили пострадавшие от шторма растения. Разгул стихии повторился 18 июля, в результате чего упавшие деревья вновь повредили автомобили.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе высадят новые деревья на месте уничтоженных ураганом. В свою очередь, в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что восстановление числа деревьев в городе будет проходить в рамках программы «Лунка в лунку».

«Возможно, что в 2016 и 2017 годах будет проводиться эта работа. Еще нужно посчитать количество деревьев, поэтому пока непонятно, осенью это произойдет или уже весной», — пояснили в природоохранном ведомстве города.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия») сообщила, что в городе реализуется программа «Миллион деревьев», в рамках которой высаживаются новые растения. При этом она подчеркнула, что в жаркую летнюю погоду деревья могут пострадать от несоблюдения режима полива. По ее словам, мониторинг состояния лесного массива города взят комиссией под контроль.

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