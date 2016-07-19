Анкара, 19 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Военно-морской флот Турции недосчитался 14 кораблей после неудавшегося переворота в стране. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

dialogoi.gr Турецкие военные корабли

По данным издания, до мятежа военные суда находились на службе в Эгейском и Черном морях, однако после 16 июля перестали выходить на связь.

Власти Турции опасаются, что командиры кораблей могут быть сторонниками свержения власти и ищут возможности для бегства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка госпереворота. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы крупных городов страны.

Государственный переворот не удался, к утру преданные властям Турции силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. По предварительным данным, в результате мятежа погибло более 290 человек.

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