Брейтово, Ярославская область, 19 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. 22 килограмма минтая без сопроводительных документов были использованы для питания пациентов Брейтовской Центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Рыба поступила в пищеблок больницы в мае этого года. Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, подконтрольную госветнадзору, отсутствовали. Однако, несмотря на это, в больнице рыбу приняли и использовали для приготовления пищи для пациентов.

Нарушение выявлено в ходе проверки Россельхознадзора. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.