Берлин, 19 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за кровавую акцию, которую осуществил 17-летний выходец из Афганистана в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на близкое к организации «агентство» Amaq.

dw.com Поезд, на который было совершенно нападение

«Нападение в поезде совершил один из «бойцов» «Исламского государства» (запрещена в России)», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов Германии пока не комментируют данное сообщение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17-летний беженец из Афганистана, который прибыл в Германию без сопровождения взрослых, совершил нападение на пассажиров поезда. В результате ЧП пострадали 4 человек. Состояние 3-х пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел в понедельник, 18 июля, в районе немецкого города Тройхтлинген.

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