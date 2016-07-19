Ярославль, 19 июля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Созданное в 2013 году Ярославское региональное отделение партии «Гражданская платформа» (ГП) фактически прекратило свое существование. Во время недолгого пребывания во главе Ярославля мэра Евгения Урлашова ГП воспринималась в городе и регионе как новая «партия власти», способная составить конкуренцию «Единой России», а то и победить ее.

фото страницы ярославского отделения ГП в Facebook Флаги «Гражданской платформы» на митинге в Ярославле. 2013 год

И вот итог: в 2016 году представители ярославской «Платформы» пошли на выборы в Госдуму от других партий. Руководитель и единственный член партийной фракции в муниципалитете Ярославля Ярослав Юдин выдвинут по 194-му одномандатному округу от Партии Народной Свободы (Парнас), а единственный депутат «Гражданской платформы» в Ярославской областной думе Сергей Балабаев выдвинут по тому же округу от партии «Справедливая Россия».

Сама «Гражданская платформа» выдвинула по 194-му округу Александра Валерьевича Грибова, который является практически полным тезкой кандидата «Единой России» по данном округу. Эксперты считают, что он будет выполнять функцию «спойлера» — то есть «рассеивать» голоса, поданные за Александра Грибова из ЕР. По межрегиональной группе кандидатами стали почти неизвестные в политике люди.

Между тем весной 2013 года сторонниками «Гражданской платформы» в Ярославской области стали многие известные политики. Летом 2013 года на форуме кандидатов партии присутствовали депутаты муниципалитета Ярославля Ярослав Юдин, Дмитрий Кузьмин, Андрей Лихачев, Вадим Канашкин, депутат Ярославской областной думы Владимир Тихомиров, экс-депутат муниципалитета Сергей Балабаев, экс-глава города Углича Владимир Орфаницкий, бывший глава Ярославского муниципального района Андрей Решатов, заместитель мэра Ярославля Олег Виноградов и вице-президент «Ассоциации строителей России» Сергей Охов. В партийную фракцию в муниципалитете (тогда вторую по численности после «Единой России») также вошел бизнесмен Александр Шутов. Секретарем областной ГП стал вице-президент Сергей Охов, а председателем отделения — адвокат Михаил Писарец.

Неформальным лидером ярославской «Гражданской платформы» являлся мэр Ярославля Евгений Урлашов. По неофициальным данным, на выборах 2012 года, где Урлашов одержал убедительную победу, кампанию оппозиционного политика финансировали структуры основателя ГП бизнесмена Михаила Прохорова.

Харизматичный Урлашов смог убедить многих политиков и бизнесменов в регионе в том, что «Гражданская платформа» — новая «партия власти», а с Ярославля начнется закат «Единой России». Некоторые политики демонстративно выходили из ЕР, становясь на сторону новой политической силы. Симпатии к «Платформе» проявляли и многие горожане, которым, напротив, партия казалась оппозиционной, открытой и свежей. Партия использовала либеральную риторику, но стремилась казаться системной, поддерживающей президента Владимира Путина.

Под общественную приемную партии был снят офис в самом центре Ярославля. Партия распространила несколько информационных выпусков газеты «Гражданская платформа. Ярославль». Подконтрольные Урлашову местные СМИ регулярно и обильно восхваляли деяния партийцев и резко критиковали единороссов. Ярославское отделение партии позиционировалось как основная и боеспособная альтернатива «Единой России» на выборах в Яроблдуму 2013 года.

Близкая к «Единой России» региональная власть расценивала ГП как реальную угрозу. На борьбу с Урлашовым и «Гражданской платформой» были брошены областные медиаресурсы, выпускалась специальная газета, призванная снизить популярность партии и ее местного лидера накануне выборов в Яроблдуму.

После ареста обвиненного в коррупции Урлашова региональное отделение партии начало стремительно разваливаться. По разным причинам отказались от участия в выборах депутатов областного парламента члены «Гражданской платформы» в муниципалитете Андрей Лихачев, Вадим Канашкин, Дмитрий Кузьмин. В период предвыборной кампании с избирательной гонки избирательной комиссией были сняты Андрей Решатов, Олег Виноградов. Был снят, но восстановлен решением Верховного суда Сергей Охов. По итогам выборов лишь один кандидат «Гражданской платформы» был избран депутатом Ярославской областной думы — им стал Сергей Балабаев, выигравший выборы в 11-м одномандатном избирательном округе. Другой экс-платформист, строительный бизнесмен Роман Фомичев был избран депутатом по одномандатному округу № 3 от партии «Зеленые».

Общеобластной партийный список «Гражданской платформы» не был зарегистрирован Избирательной комиссией Ярославской области в связи с отсутствием подписи финансового уполномоченного в избирательных документах. Уполномоченная Наталья Семенова тогда таинственно исчезла.

После этого региональное отделение партии прекратило свою активность. В декабре 2013 года «Гражданская платформа» поддержала кандидата «Справедливой России» Михаила Полховского на пост главы Гаврилов-Ямского муниципального района, но он проиграл выборы. Друг за другом фракцию «Платформы» в городском муниципалитете покинули Дмитрий Кузьмин, Андрей Лихачев, Александр Шутов и Вадим Канашкин. Дружба с арестованным мэром, близость к «его» партии стали восприниматься новой городской властью как признак неблагонадежности.

Многие представители «Гражданской платформы» продолжили политическую деятельность вне лона партии. В 2014 году экс-кандидат в депутаты Ярославской областной думы от «Гражданской платформы» Андрей Шатский был избран депутатом муниципального совета Ярославского района от «Единой России». В сентябре 2015 года экс-сторонник ГП, директор ООО «Центр Клининговых Услуг» Андрей Золотовский был избран депутатом муниципалитета Ярославля от «Единой России».

Экс-кандидат «Гражданской платформы» Алексей Сидоров в 2015 году принимал участие во внутрипартийном голосовании «Единой России» по выборам депутата муниципалитета Ярославля в избирательном округе № 8. В июле 2015 года экс-кандидат в депутаты Ярославской областной думы от «Гражданской платформы» Никита Кириллов был избран в состав регионального совета Ярославского отделения Всероссийской политической партии «Родина».

В 2016 году еще один экс-кандидат «Платформы», рыбинский юрист Виктор Тупицын принимал участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Рыбинска, а бывший член фракции «ГП» в ярославском муниципалитете Андрей Лихачев принимал участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Государственной думы России.

Последний раз ярославское отделение «Гражданской Платформы» было активно в середине апреля 2016 года, когда представители партии поставили свою палатку и вышли с партийными флагами на митинг за отставку городских властей.

Председатель фракции «Гражданской платформы» в городском муниципалитете, кандидат в депутаты Госдумы России по 194-му округу от ПАРНАСа Ярослав Юдин связи с партией не поддерживает, однако не собирается ликвидировать саму фракцию.

«Только сегодня узнал о том, кого по Ярославской области выдвинула «Гражданская платформа». Когда на выборы выдвигаются кандидаты-однофамильцы, то с наибольшей вероятностью это спойлеры. В 2013 году на выборах в областную думу по моему округу было выдвинуто еще два Юдина, в 2008 году на одном округе было сразу три однофамильца. Печально, что партия, которая три года назад претендовала на роль реальной политической силы, измельчала до инструмента в политических играх, коим она сейчас мне кажется со стороны.

Я не являюсь членом партии, руководителем и единственным членом партийной фракции я остаюсь, и этот созыв останусь, пожалуй, в этом качестве. Это дает процедурное удобство, право на участие в формировании повестки заседаний городского муниципалитета, членство в его совете. Фракции в Госдуме и фракции на муниципальном уровне — разные вещи. На городском уровне мало политики и много хозяйственных вопросов, которые далеки от федеральной повестки всех политических партий», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Ярослав Юдин.

Ярославское отделение «Гражданской платформы» в короткое время продемонстрировало феноменальный рост и такое же быстрое падение. Собравшиеся вокруг популярного мэра политики не смогли удержаться вместе и направить партию после его ареста. Даже несмотря на то, что симпатии многих горожан остались на стороне Урлашова и в виновность мэра поверили далеко не все.

Однако пример опального мэра четко расставил приоритеты для элиты: народная поддержка вовсе не гарантия от уголовного преследования и иных проблем с властью. Часть сторонников некогда популярной партии вообще ушла из политики, другая прагматично перестроилась на сотрудничество с «Единой Россией». Популярный в 2012—2013 годах в Ярославле лозунг ЕР «Дело не в партиях — дело в людях» сработал на 100%.