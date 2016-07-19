Москва, 19 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР) проинформировал посетителей, что в кабинете у него покемонов нет — соответствующее объявление висит на дверях кабинета, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Проверено — покемонов нет!

«В мире набирает популярность игра «PokemonGo». Обсуждаются цели создания, правила и нюансы игры», — отметил депутат.

«Одной из особенностей является тот факт, что покемон может «появиться» в любой точке, а следовательно, туда подтянутся и игроки с целью его «поймать». Во избежание каких-либо инцидентов на этой почве хочу проинформировать, что в моем кабинете в Госдуме покемонов нет, искать их тут не надо», — заявил Нилов.

Запрещать игру Pokemon GO в России невозможно и неправильно, вместо этого необходимо более тонко управлять образом жизни людей, заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM первый зампред фракции Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя предложение депутата Госдумы от КПРФ Вадима Соловьева и намерение депутатов от фракции КПРФ полностью запретить игру Pokemon GO в России. «Запретами тут невозможно ничего добиться, нужно более тонко управлять образом жизни людей. Если «Дом-2» — это стандарт поведения, то тогда будут и покемоны», — резюмировал Емельянов.