Любляна, 19 июля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Словению 19 июля встретился с премьер-министром этой страны Мито Цераром.

president.gov.ge Встреча Георгий Маргвелашвили с Мито Цераром

По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы содействия процессу европейской и евроатлантической интеграции Грузии, сотрудничества между различными министерствами и ведомствами и обмена опытом.

Стороны подчеркнули готовность дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества. Этому будет способствовать и подписанный в Любляне между торгово-промышленными палатами Грузии и Словении меморандум.

Грузинская сторона выразила интерес к осуществлению совместных проектов в сфере сельского хозяйства и экспорту грузинской сельскохозяйственной продукции на рынок Словении.

Визит президента Грузии и грузинской делегации в Любляну начался 18 июля и завершается 19 июля.