Москва, 19 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Госдуме желают новому премьеру Великобритании Терезе Мэй не начинать новую политику со старых фальшивых клише, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. «Мы желаем новому премьеру Великобритании не вводить в заблуждение граждан, больше заботиться об их безопасности и благополучии, тогда и с имиджем все будет в порядке», — заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»).

5050parliament.co.uk Тереза Мэй

«Премьеры меняются, но правила приличия опять не соблюдаются. Видимо, госпожа премьер решила спрятать наготу серьезных проблеми раскольнической политики за миф об угрозе России, переданный ей по наследству», — отметила она.

«Мифология помогает, но не спасает. А реальность заключается в том, что Великобритания вначале наполовину вошла в Евросоюз, теперь наполовину выходит. И к этому никто не имеет отношения, кроме самих политиков Великобритании. Гражданам же нужна реальность национальной политики, а не мифологизация международной», — считает парламентарий.

Именно из-за таких мифов в мире разрушается безопасность и набирает силу терроризм, когда европейские политики вместо объединения с Россией усилий в борьбе с главной глобальной угрозой терроризмом по-прежнему предпочитают качаться на опасных качелях двойных стандартов и лицемерия, говорит Яровая. «Такое впечатление, что они не знают другого способа наскрести на авторитет и политическую силу, кроме как сымитировав состязание с Путиным, который является единственным признанным народами разных стран сильным национальным лидером», — сказала она.

«Фальсификаты Великобритании и США, типа Ирака, дорого стоят миру. Поэтому не стоит начинать новую политику со старых фальшивых клише», — уверена Яровая.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сомневается в желании президента России Владимира Путина подорвать нормы международного права. «Как мы увидели на примере незаконной аннексии Крыма, нет сомнений в желании президента Путина подорвать международную систему, основанную на правилах, для того чтобы продвинуться в преследовании собственных интересов», — сказала Мэй, выступая в парламенте. «На протяжении последних двух лет произошло вызывающее беспокойство увеличение как российской риторики об использовании ядерного оружия, так и частоты внезапных ядерных учений», — добавила премьер. «Он (Путин) уже пригрозил разместить ядерное оружие в Крыму и в Калининграде, российском анклаве на Балтийском море, граничащем с Польшей и Литвой», — добавила Мэй.