Красногорск, 19 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В 2016 году жители Московской области обеспечены чистой питьевой водой лишь на 85,6%. В регионе даже названы муниципалитеты-лидеры анти-рейтинга по проведению программы «Чистая вода». Всего их четыре: Звенигород, Рошаль, Мытищи, Электросталь. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Проблема недостатка чистой воды остается в некоторых территориях одной из главных точек напряжения. Сегодня уровень обеспеченности 85,6%. Есть муниципалитеты, где ситуация с чистой питьевой водой за два-три года улучшилась на 20−30%», — заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в 2016—2018 годах работа по созданию водозаборных узлов будет продолжена. Также будет развиваться Восточная система водоснабжения.

Как, в свою очередь, заявил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, показатель обеспеченности чистой питьевой водой в 2016 году планируют увеличить до 88%. Тем не менее в регионе все еще есть отстающие муниципалитеты, находящиеся в «красной» зоне.

«Худшие — Звенигород, Рошаль, Мытищи, Электросталь. Они остановились», — заявил Хромушин.

Лучшими муниципалитетами стали Ногинский, Павлово-Посадский, Клинский, Луховицкий, Егорьевский, Раменский районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Хромушин заявил, что в области наибольшие проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой существуют в Можайском, Шатурском, Дмитровском, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах.

«Из тех 12 районов, которые, по данным Роспотребнадзора, находятся в зоне риска, то есть, где процент населения, обеспеченного качественной питьевой водой, меньше 60%. До 2018 года мы должны выйти на процент обеспечения качественной водой населения 90%. Оставшиеся 10% — это сельские поселения, где люди пользуются колонками и скважинами», — пояснял министр.