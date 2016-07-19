Киев, 19 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Десять немецких овчарок из кинологического центра Госпогранслужбы Украины в Львовской области приняли специальную присягу на верность государству.

politnavigator.net Собаки присягают на верность Украине

Как сообщает львовское издание ZAXID.NET, текст символической присяги от имени собак зачитали офицеры-пограничники. Официальной информации от Пограничной службы по данному вопросу в настоящий момент нет.

«Это церемония принятия присяги на верность государству и хозяину. В мире распространена такая практика. Конечно, собака не понимает этого, но для военного и для кинолога это важно», — пояснил суть церемонии офицер кинологического центра Иван Крыхта.

Согласно источнику, слова присяги пограничники скопировали у коллег из США (U.S. Customs and Border Protection) и просто перевели их на украинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Петр Порошенко поручил поднять уровень зарплат сотрудников Государственной пограничной службы до уровня зарплат военных.

«По моему настоянию министр финансов внес предложение о переносе расходов уже на май. И уже за май месяц… украинские пограничники должны получить повышенное денежное обеспечение. Не должно быть среди пограничников, кто получит менее 7 тыс. гривен», — заявил президент.