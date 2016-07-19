Ярославль, 19 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. 18 июля в Ярославле торжественно открыта мемориальная доска в память об основателе первого частного музея музея Джоне Мостославском. Доска установлена на входе в музейный комплекс «Музыка и время» на Волжской набережной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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По словам заместителя мэра Ярославля Вячеслава Гаврилова, установка мемориальной доски и ее внешний вид согласованы городской комиссией по топонимике. Бронзовая доска изготовлена в колокольной мастерской Николая Шувалова в Тутаеве мастером-скульптором Всеволодом Алаевым.

Иллюзионист Джон Мостославский — основатель одного из первых частных музеев в новейшей истории России. Музей был открыт 27 ноября 1993 года на территории бывшей усадьбы купца Вахромеева. Основой экспозиции стала его коллекция, состоящая из часов, музыкальных инструментов, граммофонов, колокольчиков, утюгов, самоваров и многих других старинных вещей. Музей пользуется заслуженной популярностью у туристов, большинство его экспонатов находится в рабочем состоянии и демонстрируется экскурсантам. Джон Мостославский скончался 17 июля 2015 года на 74-м году жизни.

«Джон Григорьевич — великий человек, замечательный организатор, создавший совершенно новый музей и всю жизнь вкладывавший душу в свое дело. Установка мемориальной доски — явление положительное и очень важное, потому что люди должны знать и помнить тех, кто делал мир вокруг лучше, прекраснее, кто трудился для нашего города. Мы очень рады, что музей «Музыка и время» инициировал эту идею, и что она была поддержана общественностью и местными властями», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM Заслуженный работник культуры РФ, экс-директор Ярославского художественного музея Надежда Петрова.

«Талант Джона Мостославского в том, что в трудное время начала 90-х он понял, что есть вечные ценности, которые всегда будут вызывать интерес, есть вещи, в которых живет дух прошедших эпох. Во многом именно он заложил основу современной туристической привлекательности Ярославля и региона. Сегодня в Ярославской области около 200 частных музеев, и их прародителем можно смело называть музей «Музыка и время», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.

«Джон Мостославский — это, безусловно, явление. Явление не только для нашей области, но и для всей страны. Его имя навсегда вписано в историю, как имя основателя первого в России частного музея. Джон Григорьевич обладал умением собирать вокруг себя людей. Большинство из них становились его друзьями и коллегами. Его идеи вдохновляли нас раньше, и продолжают интересовать сейчас. Популярность музея, туристический поток в который не прекращается, тому подтверждение», — сказал на церемонии открытия мемориальной доски губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.