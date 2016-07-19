Донецк, 19 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе боевые действия зафиксированы на всех основных направлениях, противоборствующие стороны более 80 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 19 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по словам источника ДНР, прошлой ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Трудовское, Старомихайловка, Зайцево, Крутая Балка, Саханка, Жабичево, Докучаевск.

«В общей сложности по прифронтовым зонам ДНР вечером и ночью было выпущено 379 мин калибрами 82 и 120 мм, а также произведено девять выстрелов из танкового орудия», — сказал ДАН источник.

При этом украинские силовики обстреляли позиции ДНР в Старомихайловке из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

«С полуночи до 01:15 украинская сторона обстреливала Старомихайловку из артиллерийских орудий калибра 122 мм. С позиций ВСУ было выпущено 13 артиллерийских снарядов», — добавил военный.

В результате ведения боевых действий на Донетчине была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Данную информацию подтверждает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».

«В результате ночного обстрела территории ДФС было повреждено электрооборудование, из-за чего станция была обесточена, подача воды прекращена. Персонал был эвакуирован в бомбоубежище», — говорится в сообщении. В настоящее время на предприятии ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Планируется, что станция возобновит работу 19 июля.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала пять обстрелов со стороны украинских войск. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР на подступах к пгт. Станица Луганская и в с. Логвиново. При этом украинские силовики вели огонь с применением минометов, АГС и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 19 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 78 раз нарушили режим прекращения огня.

«43 обстрела зафиксировано на Донецком, 22 — на Мариупольском и 13 — на Луганском направлениях», — уточнил Сушинский.

Он сообщил, что в районе Мироновского и Песок (Донецкое направление) украинские войска были обстреляны из 122 мм артиллерии, а в населенных пунктах: Майорск, Нижнее Лозовое, Зайцево, Авдеевка и Луганское — из 120 мм минометов. «Из минометов калибра 82 мм противник стрелял по Каменке, Авдеевке, Песках, Зайцево, Троицкому, Опытному и Невельскому», — добавил Сушинский.

По его словам, на Мариупольском направлении неспокойно было в Марьинке, Красногоровке, Старогнатовке, где ВС ДНР обстреливали позиции ВСУ из 120 мм минометов. Также минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие противник задействовал в Водяном. «На Луганщине противник вел огонь из 120 мм минометов по нашим укреплениям в Крымском, Новоалександровке, Троицком, а из минометов 82 калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в Станице Луганской», — подытожил Сушинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донетчине подразделения ВСУ 711 раз обстреляли позиции армии ДНР. По его словам, украинские войска выпустили 23 шт. 122 мм артиллерийских снаряда, 230 мин калибра 120 мм и 176 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.