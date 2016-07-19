Ереван, 19 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Делегация главного оперативного управления генерального штаба вооружённых сил Российской Федерации посетит Армению 19−22 июля.

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«Представители ВС России посетят Армению для участия в двусторонних переговорах, а также с целью окончательного обсуждения и подготовки к подписанию соглашения об Объединённой группировке войск (сил) вооруженных сил Армении и России», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Армении.

Как сообщалось ранее, президент Армении Серж Саргсян 7 июля сменил командующего объединенной группировкой войск (сил) Армении и России. Вместо генерал-лейтенанта Микаела Григоряна эту должность занял командующий четвертым армейским корпусом министерства обороны Армении генерал-майор Андраник Макарян.

28.01.2002 года вступило в силу соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности.

Соглашение было подписано «руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», а также «признавая необходимость объединения усилий и согласованных действий в вопросах обеспечения совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства».

«Объединенная группировка войск (сил)» — объединения, соединения и воинские части, выделяемые от Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Армения для решения задач совместной обороны под единым командованием.