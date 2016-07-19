Рига, 19 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



india.com Олимпийские кольца

Политика играет все большую и большую роль в организации Олимпийских игр, заявил президент Латвийского Олимпийского комитета Алдонс Врублевскис, сообщает радио Baltkom.

Он выразил надежду, что политические вопросы не помешают выступлениям лучших спортсменов.

«Думаю, все кто следит за спортом и Олимпийскими играми заметили, что политика играет все большую и большую роль в организационных вопросах. Мне хочется, чтобы это не повлияло на выступления лучших атлетов. Чтобы болельщики могли увидеть самые лучшие выступления и результаты. И чтобы это не влияло на результаты в спорте», — Врублевскис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства представила доклад о расследовании обвинений в использовании допинга на Олимпийских играх в Сочи. Авторы доклада бездоказательно обвиняют спецслужбы и спортивных чиновников РФ в планировании замены образцов допинг-проб лаборатории в Сочи. Якобы в Минспорта РФ знали о манипуляциях с допинг-пробами и аналитическими материалами.