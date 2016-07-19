Донецк, 19 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Енакиево власти ДНР не будут восстанавливать работу пяти угольных шахт ГП «Орджоникидзеуголь». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 18 июля заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

dnr-online.ru Александр Захарченко

По словам главы ДНР, в г. Енакиево шахты пострадали в результате артобстрелов, поэтому они не подлежат восстановлению.

«Угледобывающие предприятия ГП «Орджоникидзеуголь», за исключением шахты «Булавинская», во время ведения активных боевых действий сильно пострадали. Разрушены административно-бытовые комбинаты и технологические комплексы поверхности, утоплены рабочие горизонты. В настоящее время Министерством угля и энергетики ДНР совместно с научно-исследовательскими институтами изучаются технико-экономические показатели разрушенных угледобывающих предприятий, рассчитывается объем финансирования, необходимого для их восстановления, и его целесообразность. На основании проведенных исследований будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе шахт», — пояснил Захарченко.

При этом он заявил, что планирует трудоустроить енакиевских горняков на другие угольные предприятия Донбасса.

«Профильным министерством разработана программа трудоустройства сотрудников угледобывающих предприятий Центрального района Донбасса на действующие предприятия ГП «Торезантрацит», ш/у «Донбасс», ГП «Макеевуголь», ПАО «АП «Шахта «Ждановская», — сказал Захарченко.

Ранее, в марте 2016 года директор шахты «Полтавская» Николай Бакан заявил, что в ноябре 2015 года бойцы ДНР демонтировали и разрезали практически все металлические конструкции этаж-комплекса, а также оборудования подъема шахт «Полтавская» и «Енакиевская».

В состав ГП «Орджоникидзеуголь» входят шахты «Булавинская», «Енакиевская», им. Карла Маркса, «Ольховатская», «Полтавская», «Углегорская». Четвертый президент Украины Виктор Янукович родился и начинал свою трудовую карьеру в Енакиево.