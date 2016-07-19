Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В многоэтажных домах Ростовской области в рамках реализации региональной программы капитального ремонта будут заменены лифты. В текущем году в регионе планируется заменить 336 подъёмников в 106 высотках. Обойдётся это мероприятие почти в 500 млн рублей. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заместитель донского губернатора Михаил Чернышев.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Многоэтажки

По его словам, обновление лифтов — это наиболее дорогостоящий пункт реализации программы капремонта. Но при этом один из наиболее важных.

«С начала года в 19 многоквартирных домах областного центра установлены 56 новых лифтов на общую сумму 82,9 млн рублей. Всего до конца года планируется заменить 238 единиц лифтового оборудования в 76 многоквартирных домах донской столицы. На эти цели потребуется более 355 млн рублей», — отметил замгубернатора.

Отметим, что в текущем году в донском регионе капремонт планируется провести на 671 объекте в 46 муниципалитетах региона, в том числе областном центре, где в ожидании работ находятся 300 высоток. Общий объем финансирования составляет 2 млрд 275,3 млн рублей. Эти средства пойдут на замену и ремонт лифтов, фасадов, подвалов, газо-, электро-, тепло‑ и водоснабжения, а также реконструкцию систем водоотведения.

Программа по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах региона была утверждена в декабре 2013 года, её реализация рассчитана до 2049 года. Ремонту подлежат более 18 тыс. многоэтажек общей площадью около 49 млн квадратных метров.

Напомним, что отчисления в фонд капремонта ежемесячно производят собственники помещений многоквартирных домов. Льготы в качестве 50%-ных субсидий предоставлены одиноко проживающим гражданам старше 70 лет, а лица старше 80 лет получат субвенции в 100%-ом объеме. Компенсировать оплату взносов пенсионерам начали с 1 июля текущего года. Перерасчет производится с 1 января 2016 года.

Ранее по теме: Пенсионерам Ростовской области компенсируют оплату капремонта с июля