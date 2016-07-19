Новосибирск, 19 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачево» предупредил пассажиров об изменениях в расписании в связи с переходом области в другую часовую зону.

tolmachevo.ru «Толмачево» меняет расписание рейсов из-за перевода стрелок

«Обращаем ваше внимание, что в этой связи с 24 июля расписание рейсов, выполняемых через аэропорт Толмачёво, будет изменено. Просьба уточнять информацию по телефону единой справочной +7 (383) 216-99-99 или на сайте аэропорта Толмачёво в разделах «Расписание», «Онлайн-табло», — сказано в информационном сообщении аэропорта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 июля в 02:00 нск время в Новосибирске и Новосибирской области будет переведено на час вперёд. Таким образом, разница новосибирского времени с московским временем составит + 4 часа.