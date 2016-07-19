Донецк, 19 июля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине подразделения ВСУ 711 раз обстреляли позиции армии ДНР. Об этом на вечернем брифинге 18 июля заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинские войска во время обстрела

По словам Басурина, украинские войска выпустили 23 шт. 122-мм артиллерийских снарядов, 230 мин калибра 120 мм и 176 мин калибра 82 мм. «Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — добавил представитель военного ведомства.

Он сообщил, что под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Ленинское, Донецк (Петровский район и окрестности аэропорта).

«В результате минометного обстрела Донецка в Петровском районе ранены три мирных жителя: Захарченко Н .А. 1952 г.р., Инкин А. Н. 1954 г.р. и Гайворонский А. Н. 1978 г.р. От минометного обстрела повреждены три дома, а в селе Зайцево сгорело семь домостроений», — уточнил Басурин.

Замкомандующего оперативным командованием «Донецк» также проинформировал, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.

«Отмечено местонахождение пяти 122-мм САУ «Гвоздика» в поселке Каменка, расположенном в 5 км от линии соприкосновения. По данным разведки, в Авдеевку прибыл танковый взвод из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады и выявлено местонахождение огневой позиции трех 120-мм минометов», — подытожил Басурин.

Вместе с тем 18 июля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро солдат ВСУ получили ранения.