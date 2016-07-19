Душанбе, 19 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В Таджикистане почти 75% граждан, получающих пенсию по инвалидности, инвалидность не подтвердили. Об этом заявила журналистам заместитель главы Агентства социальной защиты и пенсий Назокат Одиназода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалидное кресло

Она сообщила, что за первые полгода Министерство здравоохранения и социальной защиты населения проверило 16 тыс. граждан на предмет инвалидности, и у 12 тыс. инвалидность в ходе повторного медобследования не подтвердилась.

«В настоящее время проверяется инвалидность еще 5 тыс. граждан», — заключила Одиназода.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, на первое июня 2016 года всего в стране пенсию получают 629 тыс. человек, без учета работающих пенсионеров.

Напомним, что с 1 июля в Таджикистане после года обещаний все же были повышены пенсии, стипендии и зарплаты. В частности, пенсии выросли на 20−30%.