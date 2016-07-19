Красногорск, 19 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. На Подмосковье вновь надвигается опасная гроза, предупреждают в региональном отделении МЧС. Синоптики прогнозируют ливни с градом и порывистым ветром, а сотрудники министерства заявляют об опасностях падения щитов и деревьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

cas.sk Молния

Днем 19 июля в Московской области пройдут ливни с грозой и сильным ветром, в отдельных районах прогнозируют град. Местами порывы ветра будут достигать 13−18 м/с.

В МЧС области жителям рекомендуют заранее убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, заранее обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить машину в гараж или как минимум вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; — избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), — заключили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, 19 июля в Подмосковье будет облачно. Температура днем в области составит 22…27° (на востоке до 30°). Ветер юго-восточный 5−10 м/с, местами с порывами 13−18 м/с.