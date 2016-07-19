Майкоп, 19 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Все оздоровительные лагеря и места отдыха для детей должны быть проинспектированы. Такое поручение накануне в ходе планёрного совещания кабинета министров республики дал премьер-министр Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 19 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Прошу министра труда и его заместителей лично посетить все места отдыха детей — как в Адыгее, так и за её пределами. Узнайте, как отдыхают дети, всем ли довольны, чем они питаются, как обеспечена их безопасность», — сказал Кумпилов.

Напомним, на территории республики действует свыше 90 оздоровительных учреждений и три загородных лагеря. Один из них — лагерь «Горный» посетил на прошлой неделе Мурат Кумпилов вместе с министром труда и соцзащиты Адыгеи Альбертом Османовым. Здесь отдыхают свыше 420 детей из Адыгеи, Москвы, Краснодара и Нефтеюганска.

Всего в этом году в республике детским оздоровительным отдыхом будет охвачено почти 25 тыс. детей. На реализацию программы выделено 153 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагических событий, произошедших в детском лагере в Республике Карелия, прокуратура Адыгеи организовала дополнительные выездные проверки четырех детских оздоровительных лагерей. Без нарушений не обошлось. Так, при трудоустройстве в качестве вожатых руководители лагерей не требовали с будущих работников справок о наличии либо отсутствии судимости, кроме того, не организовали обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, не разработали план эвакуации граждан при пожаре.

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После проверки надзорное ведомство потребовало от руководства лагерей незамедлительно устранить выявленные нарушения. В отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства и требований пожарной безопасности), которые направлены для рассмотрения в органы контроля.