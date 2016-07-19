Якутск, 19 июля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии обратится в суд с требованием перерасчёта платы за водоснабжение ненадлежащего качества. Иски будут подаваться в защиту прав жителей региона, ответчиком будет «Водоканал». Надзорное ведомство поможет вернуть деньги, потраченные на оплату не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям воды, только тем, кто не может обратиться в суд самостоятельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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В надзорном ведомстве также обращают внимание на то, что перерасчёт обязаны осуществлять управляющие компании и ТСЖ, и в суд жителям Якутска приходится обращаться, если они отказываются это сделать. В таких случая прокуратура готова отстаивать интересы тех, кто не может самостоятельно подать иск по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам. Для этого им нужно обратиться в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, обращаться в управляющие компании с заявлениями о компенсации средств, потраченных на оплату некачественной воды с мая по сентябрь 2015 года, жителям Якутска рекомендовал Роспотребнадзор, установивший, что поставляемая в их квартиры вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и не является питьевой. Пока деньги смогли вернуть только три человека, и то через суд.