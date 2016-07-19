Тегеран, 19 июля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Генеральный директор Национальной иранской компании по экспорту газа (NIGEC) Алиреза Камели сообщил о начале поставок иранского газа в Грузию в ближайшее время.

businessinsider.com Иранский газ

«Мы серьезно подходим к реализации этого проекта. По нашим оценкам, газоизмерительная станция Nurduz имеет достаточную мощность для поставки газа в Грузию», — заявил Камели агентству Tasnim News.

Реализация этого проекта имеет важное геоэкономическое значение. Конечная точка маршрута — Европейский союз. 13 июля премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время своего визита в Тегеран обсуждал создание энергетического коридора для транспортировки газа в Болгарию. Новый газовый маршрут Иран — Армения — Грузия — Болгария в ближайшее время обсудят эксперты в Софии.

Ежегодно Иран планирует экспортировать в Грузию до 500 млн куб. м газа. Газопровод протяженностью 113 км Иран — Армения введен в эксплуатацию в 2007 г. Максимальная пропускная способность — до 2 млрд куб. м газа в год.