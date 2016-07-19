Кемерово, 19 июля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. На новокузнецкой шахте «Юбилейная» произошло ЧП. Из-за срабатывания датчиков метана из неё эвакуировали более 70 шахтёров.

top-prom.ru Шахта «Юбилейная»

«В лаве шахты сработал датчик превышения предельно допустимой концентрации метана. На поверхность эвакуировали 76 человек», — рассказали «Газете Кемерова» в ГУ МЧС Кузбасса.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на «Юбилейной» работают горноспасатели, по информации ведомства, угрозы взрыва и пожара нет, на шахте проводят проверку на загазованность.

Напомним, 16 июля на шахте «Есаульская-2», которая также находится в Новокузнецке, произошло возгорание трансформатора. В результате происшествия были эвакуированы 60 шахтёров.