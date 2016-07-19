Ступино, Московская область, 19 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. СК РФ проводит проверку по факту гибели двух подростков, попавших под поезд в районе станции Привалово в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

rzd.ru Грузовой поезд

По данным ведомства, в 23:00 18 июля две пятнадцатилетние девочки, отдыхавшие на даче в Ступинском районе Подмосковья, находились в районе станции Привалово Павелецкого направления Московской железной дороги. В это же время от станции начал движение грузовой поезд. Увидев детей на железнодорожном полотне, машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. «От полученных травм обе девочки скончались на месте происшествия», — сообщили в следственном управлении.

Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.