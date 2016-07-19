Ереван, 19 июля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Ночь в Ереване, где вот уже третьи сутки члены вооруженной группы «Сасна Црер» на территории захваченного полка патрульно-постовой службы полиции Армении удерживают заложников, прошла спокойно.

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К утру уменьшилось и число граждан, которые провели митинг на площади Свободы в центре Еревана, а затем маршем дошли до усиленного полицейского оцепления у захваченного полка, тем самым выразив поддержку вооруженным радикалам, которые требуют освобождения своего лидера Жирайра Сефиляна и отставки президента Армении.

Между тем накануне поздно вечером полиция Армении распространила заявление в связи с акцией протеста в Ереване. В заявлении, в частности, отмечается:

«Сегодня группа лиц, собравшихся на площади Свободы, заявила о шествии к улице Хоренаци, которая заблокирована в связи с вооруженным нападением на полк ППС полиции и захватом заложников утром 17 июля.

Одновременно участники митинга пытаются предъявить полиции и другим правоохранительным органам ультиматумы, требуя от них конкретных действий, а также отказа от реализации полномочий, предоставленных законом. Полиция Армении заявляет, что с утра 17 июля на улице Хоренаци подразделениями особого назначения проводится антитеррористическая операция.

Из соображений безопасности граждан на данном участке ограничено свободное передвижение граждан и транспорта, ограничено и будет оставаться таковым до тех пор, пока компетентными органами не будет принято другое решение.

Полиция призывает участников митинга воздержаться от авантюр, не организовывать шествий к особо охраняемой зоне и не создавать дополнительных трудностей для правоохранительных органов.

Одновременно полиция предупреждает, что в случае неподчинения этим призывам и предупреждениям, а также препятствования каким-либо образом действиям правоохранительных органов, проводящих антитеррористические мероприятия, в отношении правонарушителей будут применены предусмотренные законодательством адекватные меры».

Ночью 17 июля группа вооруженных людей протаранила на грузовике ворота полка патрульно-постовой службы полиции Армении, ворвалась внутрь и захватила находящихся внутри сотрудников полиции — около 10 человек. Впоследствии их количество сократилось до 4, некоторые заложники были отпущены.

Спустя несколько часов после штурма полиция Армении безуспешно попыталась освободить полк. Как выяснилось позднее, то ли во время штурма, то ли в момент захвата погиб полковник полиции Армении Артур Ваноян. Еще один полковник, подполковник и прапорщик получили огнестрельные ранения. Состояние двух раненых полицейских крайне тяжелое.

Захватившие полицейский полк — соратники арестованного 20 июня Жирайра Сефиляна, лидера радикально-оппозиционного Фронта общественного спасения «Новая Армения», координатора оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент», который обвиняется в организации военного переворота. Радикальные оппозиционеры требуют освободить своего лидера, а также отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Среди заложников замначальника полиции Армении и Еревана генерал-майор Вардан Егиазарян и полковник Валерий Осипян.

Полиция Армении заявляет, что, пока идут переговоры, штурм территории полка не планируется. До сих пор никаких официальных комментариев со стороны политического руководства Армении, а также правящей Республиканской партии Армении не поступало. Представители РПА и вовсе избегают всякого общения с прессой.