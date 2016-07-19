Ступино, Московская область, 19 июля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Двух детей, пропавших вечером 18 июля в лесу Ступинского района Московской области, до сих пор не нашли. На месте работают волонтеры, сотрудники полиции и областного управления МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

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«Пока найти двух детей в Ступинском районе не удалось. Ведется поиск, ориентирован весь личный состав, волонтеры, МЧС», — отметил собеседник агентства.

Информацию о пропаже детей также подтвердили в областном управлении МЧС. По данным пресс-службы, для поиска детей в деревне Полушкино задействована оперативная группа Ступинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны, ПСО — 16, ОВД, участковый лесничий, представители администрации.

Дальнейшая информация уточняется.

Согласно ориентировке, размещенной на сайте движения «ЛизаАлерт», двое мальчиков ушли гулять от СНТ «Лужок» в 13 часов. В 17 часов того же дня на входе в лес были найдены велосипед, принадлежавший одному из детей, и стаканы с ягодами.

Пропали:

Григорий семи лет: рост 128 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в черные джинсы, черно-красную кофту с капюшоном и темно-синие резиновые сапоги.

Тимофей десяти лет: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.