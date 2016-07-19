Тегеран, 19 июля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Командующий ВМС Ирана Хабибулла Саяри выступил на церемонии по случаю возвращения 41-й флотилии иранских военно-морских сил. Флотилия вернулась в место постоянного базирования после 48-дневной миссии в международных водах, передает агентство Fars News.

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«Ни одно иностранное судно не ускользнет от пристального надзора ВМС Ирана. Мы способны обеспечить безопасность наших судоходных маршрутов. Наше военное присутствие в свободных водах демонстрирует мощь государства и способность отстаивать свои интересы в этих регионах», — подчеркнул контр-адмирал Саяри.

1 июня 2016 г. 41-я флотилия в составе корабля логистической поддержки и эсминца направлена в Аденский залив для обеспечения безопасности торговых судов и нефтяных танкеров. Аденский залив, соединяющий Индийский океан с Суэцким каналом и Средиземным морем, является важным энергетическим и торговым коридором. Именно по этому маршруту в ЕС поставляется большая часть нефти из Персидского залива.