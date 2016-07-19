Анкара, 19 июля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на 16 июля обратился к народу через мобильное приложение FaceTime для смартфона, так как люди не могли посмотреть трансляцию национальных телекомпаний. Об этом турецкий лидер заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

politico.com Обращение Эрдогана к народу через FaceTime

«Национальные телекомпании не могли транслировать сигнал в дома людей (во время мятежа), — говорит Эрдоган. — Нам пришлось переключиться на «план Б» — мы воспользовались смартфоном».

При этом глава Турции добавил, что участники госпереворота убили двух его охранников, а если бы он задержался в отеле в Мармарисе еще хотя бы на 10−15 минут, то также стал бы пленником или жертвой мятежников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля текущего года в Турции была совершена попытка госпереворота. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы крупных турецких городов. Мятеж не удался, к утру преданные Эрдогану военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. По предварительным данным, в результате мятежа погибло более 290 человек.

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