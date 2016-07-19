Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Созданием безбарьерной среды для детей-инвалидов занялись в Ростове-на-Дону. Детскую площадку для ребят с ограниченными возможностями предполагается открыть на улице Пушкинской в сентябре. Об этом ИА REGNUM 19 июля проинформировали в городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Детская площадка

Детская площадка будет доступна как для обычных детей, так и для особых. Это очень важно для социальной адаптации маленьких ростовчан с ограниченными возможностями. По сути, детская площадка для детей-инвалидов отличаться от обычной ничем не будет. На ней будут и домики, и качели с каруселями, аттракционы и песочницы, но с учетом антропометрических и эргономических параметров детей на колясках.

Идея установки инклюзивной площадки принадлежит благотворительному фонду «Я без мамы». Ещё год назад инициативу решено было воплотить в жизнь, начался сбор средств. Этот игровой комплекс, где могли бы вместе проводить время маломобильные дети и обычные ребята, станет первым в Ростовской области.

Отметим, что этим летом детские площадки для детей-инвалидов появились в Кемерово, Новосибирске и Владивостоке. Возвести комплексы также обещают в Волгограде, Абакане.