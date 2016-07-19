Москва, 19 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Польша продолжает тормозить запуск проекта магистрального газопровода «Северный поток-2». Ожидалось, что антимонопольное управление страны должно было 18 июля выдать «Газпрому» разрешение для строительства газопровода, однако в итоге срок получения документов сдвигается на 31 августа. Об этом в понедельник сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в интервью телеканалу «Россия 24».

gazprom.ru Газопроводная станция

По словам Зубкова, в конце августа польский регулятор выдаст «Газпрому» разрешение на «Северный поток-2», если Варшава не выдвинет дополнительных требований по проекту. В ином случае этот процесс может продолжаться и дальше.

Ранее польская сторона получила от российской компании заявку на получение разрешения на сооружение газопровода, идущего из России в Германию по дну Балтийского моря. Согласно польскому законодательству, 18 июля антимонопольное управление должно было предоставить разрешение. Вместо этого «Газпром» получил шесть новых запросов, часть из которых не касается «Северного потока-2», подчеркнул председатель совета директоров.

В то же время, например, Германия предоставила российской корпорации аналогичное разрешение в течение 18 дней. Более того, с такими странами как Финляндия, Швеция и Дания, по дну чьих вод будет проходить газопровод, работа идет по плану. По словам Зубкова, осуществляется большая работа по изучению морского дна на предмет взрывчатых объектов.

До этого Варшава уже откладывала выдачу разрешения по тем или иным причинам. Однако теперь, казалось бы, были учтены все требования польской стороны. Впрочем, то, что регулятор отложит срок выдачи документов почти на полтора месяца, было предсказуемо. Однако сам «Газпром» до последнего надеялся на лучшее. Так, 14 июля Виктор Зубков заявил, что перспектива одобрения проекта «Северный поток-2» со стороны Польши весьма высока.

«Разрешение должно быть обязательно», — обнадеживающе сказал председатель совета директоров в беседе с журналистами.

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Сейчас именно Польша остается главным препятствием для реализации проекта. Напомним, что в конце 2015 года в управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши со стороны «Газпрома» поступило обращение с просьбой одобрить совместный международный проект строительства «Северного потока-2». Согласие необходимо было для разработки проекта, финансирования, сооружения и эксплуатации двух ниток газопровода. Однако в ответ контрольный орган заявил, что пока не готов назвать сроки, в которые завершит оценку соответствия проекта «Северный поток — 2» нормам рыночной конкуренции. Позже стало известно, что свою работу регулятор завершит 4 июня.

В свою очередь, Германия весьма заинтересована в реализации проекта. В конце июня текущего года сообщалось, что немецкая сторона возобновила действия по созданию политических условий в Евросоюзе для строительства газопровода «Северный поток-2». С этой целью канцлер ФРГ Ангела Меркель проводила переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, критиковавшим строительство газопровода. Меркель и Фицо обсудили компенсацию за сокращение транзита российского газа через Украину. Позже, 22 июня, канцлер Германии встретилась с премьер-министром Польши Беатой Шидло. После чего Шидло в очередной раз подчеркнула, что реализация «Северного потока-2» может разделить Европу.

Вообще вокруг «Северного потока-2» с самого начала обстановка была неспокойной. Против расширения одноименного первого проекта выступают Чехия, Эстония, Венгрия, Польша, Словакия, Латвия, Литва, Румыния. Представители этих стран уверены, что газопровод из России в Германию носит политический характер и является поэтому геополитической угрозой.

И все же Польша в конечном счете должна будет выдать разрешение на строительство «Северного потока-2». По крайней мере такую точку зрения выражают эксперты. Как ранее писало ИА REGNUM, генеральный директор Фонда Энергетической безопасности Андрей Листовский заявил, что «Газпром» должен получить разрешение от польского регулятора ‎на строительство газопровода, потому что на Варшаву может надавить Европейский Союз. По мнению аналитика, Польша все же будет сопротивляться, однако недолго. У польской стороны есть причины выступать против газопровода, главная из которых — потеря транзита. Однако ЕС может надавить на Польшу различными другими экономическими стимулами, поэтому польский регулятор будет вынужден в итоге одобрить строительство «Северного потока — 2», объяснил Листовский.