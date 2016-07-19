Москва, 19 июля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. 19 июля в Москву вновь прогнозируют разгул стихии: в МЧС предупредили о грозе, ливнях с градом и порывистом ветре. Как сообщается на сайте столичного управления ведомства, в отдельных районах порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«По прогнозам синоптиков в течение дня, вплоть до 15:00 19 июля в Москве (включая ТиНАО) ожидается гроза, сильный дождь, местами с градом, в отдельных районах шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с», — сообщили в МЧС.

Жителям Москвы рекомендуют закрыть окна, обходить рекламные щиты и шаткие строения и держаться дальше от линий электропередач.

Уточняется, что коммунальные службы города установили особое наблюдение за объектами жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями, оранжевый уровень опасности сохраняется в Москве уже несколько дней. 18 июля 2016 года пожарно-спасательный гарнизон Москвы, совместно со службами комплекса городского хозяйства 16 раз выезжали для устранения последствий непогоды. Информации о пострадавших не поступало.