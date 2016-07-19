Петропавловск-Камчатский, 19 июля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. На Камчатке суд вынес приговор двоим фигурантам уголовного дела об организации поставки на полуостров наркотиков. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, осуждены двое москвичей, один из которых получил 5 лет, а второй — 4,6 года в колонии строгого режима.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

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По словам собеседника агентства, 25-летнего Алексея Богачева и 28-летнего Дениса Казакевича признали виновными в участии в преступной организации, а также в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Три года назад, находясь в Москве, Богачев и Казакевич стали участниками международной преступной организации «Osnova21vek», незаконно распространяющей наркотические средства синтетического происхождения. По указанию руководителей преступного сообщества Богачев и Казакевич создали интернет-сайт, посредством которого с апреля 2013 по июль 2014 года принимали заказы на поставку наркотиков, организовывали и контролировали их складирование и отправку», — рассказала Лариса Шунина.

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Оба осужденных работали в московском офисе в онлайн режиме и обеспечивали поставку наркотиков на территорию нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе на Камчатку, а также в некоторые страны ближнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке остановили деятельность международной преступной группы. Один из подозреваемых при этом пытался скрыться в Таиланде, но был задержан по линии Интерпола и уже осужден. Всего в преступную группу входили 10 человек.