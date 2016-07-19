Орел, 19 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения в Орловском и Знаменском районах Орловской области из-за непогоды в ночь на 19 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Грозовой фронт, прошедший над регионом, обесточил несколько населенных пунктов, кроме того, в ряде районов фиксировались локальные отключения.

По сообщению энергетиков, к ликвидации последствий урагана привлечено 27 бригад специалистов. В районы, где энергооборудование и линии электропередачи получили наибольшие повреждения, на помощь коллегам выдвинулись бригады из Краснозоренского, Новодеревеньковского, Колпнянского и Ливенского районов, а также бригады липецкого филиала МРСК Центра. В первую очередь электроэнергия подавалась на социальные объекты. Уже в течение полутора часов большинство отключений было устранено. Сейчас работы продолжаются.

ГУ МЧС Орловской области накануне распространило предупреждение об ухудшении погодных условий — прогнозировались дожди, грозы, град и сильный ветер. В областном центре сильный ветер валил деревья, сносил кровлю с домов — сорвана часть крыши у Дворца спорта, в некоторых районах города подтоплены дороги.