В результате ДТП на Тайване погибли 26 человек
Тайбэй, 19 июля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Тайваня сообщили первые подробности ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились туристы из китайской провинции Ляонин.
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ДТП с участием туристического автобуса на Тайване
По неустановленным причинам туристический автобус врезался в ограждение, после чего загорелся. Жертвами возгорания стали 26 человек, 24 из которых туристы из КНР, пишет «Тайвань жибао».
Полиция оцепила место происшествия. По предварительной версии, авария произошла из-за технической неисправности автобуса.