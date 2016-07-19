Тайбэй, 19 июля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Тайваня сообщили первые подробности ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились туристы из китайской провинции Ляонин.

news.qq.com ДТП с участием туристического автобуса на Тайване

По неустановленным причинам туристический автобус врезался в ограждение, после чего загорелся. Жертвами возгорания стали 26 человек, 24 из которых туристы из КНР, пишет «Тайвань жибао».

Полиция оцепила место происшествия. По предварительной версии, авария произошла из-за технической неисправности автобуса.