Пекин, 19 июля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Согласно заявлению Комиссии по развитию, науке и реформам КНР, до 2020 г. в Китае будет создана самая мощная программа в мире, которая сможет одержать победу не только над профессиональными игроками, но и над американской AlphaGo.

theverge.com «Матч века», AlphaGo против Ли Седоля

Компьютерная программа, разработанная специалистами американской корпорации Google, впервые в истории возглавила рейтинг профессиональных игроков в древнекитайскую настольную игру го.

Завершившийся победой компьютера «Матч века» позволил AlphaGo набрать дополнительные очки и обогнать китайского профессионала Кэ Цзе. В марте 2016 г. компьютерная программа одержала 4 победы в 5 партиях против действующего чемпиона мира Ли Седоля, пишет «Наньцзао жибао».

Успехи AlphaGo привлекли внимание общественности к технологиям искусственного интеллекта, что, в свою очередь, привело к увеличению объема инвестиций.