Барнаул, 19 июля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В курортных зонах Турции находятся сейчас порядка 5 тысяч российских туристов, однако жителей Алтайского края среди них немного. Большая их часть планировали полететь на турецкие курорты чартерным рейсом из Новосибирска 21 июля. Однако гарантий того, что он состоится, тоже никто не дает, — передают «Вести-Алтай».

ГТРК «Алтай» Алтайские туристы хотят отдохнуть в Турции

По информации от туроператоров, в курортных зонах Турции ситуация достаточно спокойная, нет ни усиленного полицейского контроля, ни беспорядков. Однако все туристические авиалайнеры из России сейчас летят в Турцию пустыми, только чтобы забрать наших сограждан домой.

Впрочем, как отмечают туроператоры, аэропорты Стамбула и Анталии работают в штатном режиме и уже принимают рейсы с туристами из других стран.

«То, что касается вылетов туристических рейсов, которые запланированы с 21 июля, с вылетом из Новосибирска, о судьбе этих рейсов будет известно, когда будет указ Росавиации, МИД России и Ростуризма России, мы ждем этих указаний», — пояснила член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ольга Ришко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неделю назад президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина в эфире телепроекта «Наши новости» по поводу сложившейся ситуации, в частности, заметила: «Есть и те, кто хотят лететь, несмотря ни на что».

Она не исключает, что такова специфика российского менталитета. «Сибиряки любят море, потому что у нас много зимы, много снега, много холода. Поэтому Турция для нас — это такой беспроблемный отдых: из аэропорта вылетели, полетели и получили полностью все», — отметила она.